Als Geburtstagsüberraschung gibt es die Ehrenmitgliedschaft

Zu seinem 70. Geburtstag hat die Musikkapelle Dürnau André Olivier zum Ehrenmitglied ernannt

Am 5. Mai 1965 begann die musikalische Laufbahn von André Olivier. Unter der Anleitung von Willy Fechner aus Bad Buchau wurde ihm gezeigt, wie man eine Klarinette spielt. Auf dieser Basis begann er zu üben. Am 1. Mai 1966 wurden die ersten Holzbläser in der Musikkapelle Dürnau aufgenommen. André Olivier und vier weitere waren die ersten Holzbläser im Verein. Nicht nur die Musikkapelle profitiert von diesem Ausnahmetalent, er hat viel Zeit der Kirchenmusik gewidmet, spielt seit den 90er-Jahren im Städteorchester mit.

Seine musikalische Liebe gilt nicht nur der Klarinette, mit dem Saxofon spielt er seit vielen Jahren auf hohem Niveau im Saxofon-Quintett mit Freunden zusammen. Von 1996 bis 1998 hat er mit Helmut Sontheimer die Musikkapelle Dürnau dirigiert.

Verdienste hat er sich auch im Bereich der Jugendausbildung erworben. An der Klarinette und dem Saxofon hat er in den vergangenen rund 40 Jahren in Dürnau, Bad Buchau und Bad Saulgau über 100 Musikerinnen und Musiker ausgebildet. Sein Anspruch an die Musik war immer schon sehr hoch.

Im Rahmen des Jahreskonzerts 2015 war er für 50 Jahre aktive Mitgliedschaft vom Landesblasmusikverband mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet worden. Sein 70. Geburtstag wurde nun zum Anlass genommen, ihn im Kreis seiner Familie und Freunde zum Ehrenmitglied zu ernennen.