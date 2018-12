Alpenländischer Advent: „In d’Nacht nei losa“

In dem Konzert „In d’Nacht nei losa“ führt der Rezitator Franz Wohlfahrt die Zuhörer auf eine Spurensuche hin zur Krippe der Gegenwart. Seine Betrachtungen, Gedichte und Geschichten fesseln das Publikum, weil sie anschaulich und spannend biblische Bilder in die heutige Zeit interpretieren. Dabei führt er die Zuhörer über die Zeiten hinweg bis nach Bethlehem und lässt sie ihr eigene, gegenwärtige, friedfertige Weihnacht finden. Zum Konzert am Sonntag, 16. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche in Bad Buchau-Kappel lädt die katholische Kirchengemeinde St. Cornelius und Cyprianus ein.

Die Stubenmusik Cantilena und der Einharter Dreig’sang untermalen mit ihren Musikstücken und Liedern aus der alpenländischen Tradition diesen Weg hin zur Krippe und bilden dadurch einen tragenden Rahmen für eine derartige Weihnachtsbetrachtung. In zahlreichen Advents- und Weihnachtskonzerten in Kirchen, auf Bühnen und im Hörfunk treten Franz Wohlfahrt & Einharter Dreig’sang & Cantilena im Allgäu, in Bayern, Schwaben und im Stuttgarter Raum seit Jahren auf.

Die manchmal schon in Vergessenheit geratenen alpenländischen und schwäbischen Advents- und Weihnachtslieder werden durch diesen Frauendreigesang der drei Schwestern zu einem reinen Wohlklang.

Die Stubenmusik Cantilena vervollständigt mit leichten und feinen Klängen dieses stimmungsvolle weihnachtliche Konzert. Die Gruppe spannt einen Bogen von traditionellen Weisen bis hin zu klassisch geprägten Musiksätzen. Hackbrett, Gitarre, Kontrabass und Flöte werden von den fünf Musikanten spielfreudig eingesetzt.