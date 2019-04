Alltag und Arbeit – Musik und Müßiggang

Burgbelebungen auf der Bachritterburg Kanzach sollen einen ganz besonderen Einblick in den möglichst genau nachgebildeten Alltag des Mittelalters bieten. Die Gruppe „Familia Swevia“ möchte am Samstag und Sonntag, 27. und 28. April, anschaulich den Unterschied zwischen Alltag und Arbeit und den Freuden des Müßiggangs im Haushalt eines Ritters um 1200 aufzeigen. Am Mittwoch, 1. Mai, konzentriert sich der Alltag beim gemeinsamen Aktionstags mit dem Federseemuseum Bad Buchau, dem Heuneburgmuseum und der Heuneburg um die Ernährung in der jeweiligen Epoche der Museen. Verstärkung bekommt die Familia Swevia vom „Blog von guter Speise“, ein Zusammenschluss von Mittelalterdarstellern, der sich der Umsetzung des ältesten Kochbuchs in deutscher Sprache – dem „Buch von guter Speise“ – widmet. Doch bei all der Mühsal: Auch der Müßiggang kam nicht zu kurz. Als ganz besonderen Gast wird der mehrfach ausgezeichnete Minnesänger Knud Seckel am Samstag und Sonntag zu bestimmten Uhrzeiten mit kleinen Sets und entsprechenden Erläuterungen zur Musik des Hochmittelalters erfreuen. Auch bei seinem Konzert bereits am Freitag, 27. April, ab 19.30 Uhr in der Burgschänke sollen Freunde des Minnesangs voll auf ihre Kosten kommen. Mit seinem Programm, das aus Lesungen und mittelalterlicher Musik besteht, entführt er in die höfische Welt voller Tugend, Abenteuer und Gefahr.