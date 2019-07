Allmannsweiler Kinder haben nun einen Spielplatz

Ein Spiel- und Grillplatz ist in Allmannsweiler am Sonntag offiziell der Benutzung übergeben worden. Der neue Spielplatz wurde in der alten Kiesgrube am Dorfrand, unmittelbar beim Neugebiet eingerichtet.

In der alten Kiesgrube unterhalb der Sandgrubenäcker Straße war schon ein Bolzplatz, aber für kleinere Kinder war der nicht geeignet. Nun konnte die Gemeinde, auch Dank der Spenden der Allmannsweiler, den alten Bolzplatz aufwerten. Die Fläche wurde etwas vergrößert. Eine große Spielwiese mit zwei Toren lädt immer noch zum „Bolzen“ ein und es wurden weiter hinten auf dem Gelände verschiedene Kinderspielgeräte aufgebaut. Darunter eine Wippe, ein Kletterturm mit Rutschbahn, zwei Schaukeln und eine Tischtennisplatte. Ein Rundgrill aus steingefüllten Gabionen und großer Grillfläche laden zum gemütlichen Grillfest ein. Markus Roth hat dazu die Sitzgelegenheiten mit Tischen und Bänken, aus Massivholz, hergestellt.

Am Sonntag konnte Bürgermeister Stefan Koch den Platz offiziell der Bevölkerung zur Benutzung freigeben. 750 Jahre hätte Allmannsweiler keinen Spielplatz gebraucht, meinte der Schultes scherzhaft, aber steigende Geburtenraten seien Grund genug einen Spielplatz anzulegen. Bei einer Bürgerbefragung im Jahr 2010 sei der Wunsch nach einem Spielplatz stark sichtbar gewesen. Viele der Kinder gingen in verschiedene Schulen und könnten sich aus den Augen verlieren. Aber beim Treffen auf dem Spielplatz könne man wieder zusammen sein und schöne Stunden verbringen.

Der neu angelegte Spiel-, Grill-, Sport- und Volleyballplatz habe eine optimale Infrastruktur und sei offiziell von einem Spielplatzprüfer abgenommen worden, sagte Koch. Rund 11 000 Euro hat die Gemeinde Allmannsweiler investiert, konnte aber durch etliche Spenden die Belastung des Gemeindehaushalt auf 1217 Euro senken. Der Erlös des „Kiesefeschts“ durch den Gemeinderat erbrachte rund 3500 Euro als Spende. Durch die Auflösung des Liederkranzes konnten weitere 6300 Euro für den guten Zweck eingebracht werden.

Bürgermeister Koch vertrat die Meinung, dass je nach Spendenaufkommen weitere Spielgeräte aufgestellt werden könnten. Pfarrer Nicki Schaepen erbat den Segen Gottes für die Kinder auf dem Spielplatz, und segnete den Platz und die Spielgeräte darauf, bevor die Kinder das Absperrband durchschneiden durften und gleich die Spielgeräte in Beschlag nahmen. Auch der neue große Steingrill wurde ausprobiert.

Mit Wurst vom Grill, gesponsert von der Gemeinde, war die Übergabe des Platzes abgeschlossen. Die Feuerwehr Allmannsweiler übernahm nicht nur die Grillstelle sondern baute auch für die kleinsten der Besucher eine Wasserleitung auf, um die Kinder mit Wasserspielen zu erfreuen.