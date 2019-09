Allgäuwanderung auf den Schwarzen Grat

Die Ortsgruppe Federsee des Schwäbischen Albvereins aus Bad Buchau bietet am Sonntag, 29. September, eine Wanderung von zirka elf Kilometer Länge bei Isny an. Auf Albvereinswegen geht es vom Wanderparkplatz Buchenstock aus zirka 5,5 Kilometer zum Albvereinsturm auf dem Schwarzen Grat. Für Albvereinsmitglieder ist der Eintritt in den Turm frei. Je nach Wetterlage können die Teilnehmer auch die nahe Wenger-Eck-Alpe besuchen. Der Rückweg auf anderem Weg führt durch einen Tobel wieder bergab zum Auto. Treffpunkt zur Abfahrt in Fahrtgemeinschaften ist um 9.30 Uhr am Haus mit Herz in Bad Buchau. Ein kleines Vesper, genügend Getränk und gutes Schuhwerk müssen die Wanderer mitnehmen, gegebenenfalls auch Wanderstöcke.Bei Regen fällt die Wanderung aus. Wanderführer ist Hans-Jörg Walser. Gäste und Gastwanderer sind willkommen.