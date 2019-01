Alarm wegen qualmendem Toastbrot

Ein kompletter Löschzug der Feuerwehr ist am Donnerstag gegen 20 Uhr wieder einmal zum Bad Buchauer Asylbewerberheim in der Schussenriederstraße ausgerückt. Anlass war verbranntes Brot im Backofen, weshalb über den Rauchmelder die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde.

Nur Toastbrot wollten die Bewohner im Backofen der Unterkunft machen. Vermutlich weil das Brot im Backofen einfach vergessen wurde, gab es eine starke Rauchentwicklung, was einen Vollalarm für die Buchauer Wehr auslöste. Mit fünf Fahrzeugen, also einem kompletter Löschzug, rückte die Wehr an. Bei bewohnten Gebäuden rückt im Alarmfall immer ein Löschzug an. Auch der Rettungsdienst fährt in der Regel die Einsatzstelle an, ebenso die Polizei.

Die Bewohner hatten nach dem Alarm den Backofen zwar ausgeschaltet und das Küchenfenster geöffnet, aber da war die Feuerwehr schon fast am Einsatzort eingetroffen. „Feuerwehr kommt immer so schnell“, merkte einer der Bewohner hinterher an, aber das ist ja auch Sinn der Sache, zumal auch viele Kinder in der Unterkunft wohnen. Mit zwei Drucklüftern sorgte die Feuerwehr für den Abzug des Rauchs und konnte bald danach wieder ins Gerätehaus einrücken. Verletzt wurde niemand.