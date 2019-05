Aktionstag rund um die Laurentiuskirche

„Gottes Schöpfung – heute“: Unter diesem Motto findet am Sonntag, 2. Juni, ab 10.15 Uhr ein erlebnisreicher Aktionstag statt. Die Seelsorgeeinheit Federsee lädt dazu nach Oggelshausen ein. Die Besucher können unter anderem ein Bienenhotel bauen und kompostierbare Anzuchttöpfe herstellen und bepflanzen. Auch Stocknägel für Spazierstöcke sind wieder im Angebot, alles zum Mitnehmen und umsonst. Es gibt einen Streichelzoo – vom Kaninchen bis zum Pony –, ein Such-Umwelträtsel und Abfall-Angeln, bei dem die Teilnehmer zu Recyclingexperten werden.An einer Erlebnisschnur kann die ganze Familie ihre Sinne schärfen. Gemütlich geht es in der Strickecke zu, in der auch eine Tipps- und Trickkiste steht. Ein witziges Erinnerungsfoto an der Fotowand darf dann nicht fehlen. Die Veranstaltung beginnt um 10.15 Uhr mit einem Gottesdienst in der Laurentius-Kirche. Das Aktionsprogramm findet im Anschluss rund um die Kirche statt.