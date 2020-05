Aktion: Verwaltung verschenkt kostenlos „Buacha fir Buacha“

Bereits 159 Gemeinden und Städte haben sich an der Klimaschutzaktion des Gemeindetags 1000 mal 1000 Bäume beteiligt. Auch die Stadt Bad Buchau macht bei der Aktion mit und verschenkt am Dienstag, 5. Mai, Bäume an die Bürger.

Im Jubiläumsjahr hat sich die Stadtverwaltung vorgenommen, sogar 1250 Bäumchen innerhalb und außerhalb der Stadt neu zu pflanzen. Aus diesem Grunde möchte die Stadt auch den Bürgern von Bad Buchau ein solches Bäumchen schenken, das sie dann im eigenen Garten pflanzen können. Da die Buche als Namensgeberin der Stadt Bad Buchau nahe liegt, lautet das Motto, „Buchen für Buchau“ oder vielmehr „Buacha für Buacha“.

Allerdings wäre es nicht sehr ratsam, nun nur 1250 Buchen in und um die Stadt zu pflanzen. Hier stand die Nabu-Gruppe Bad Buchau-Federsee mit Rat zur Seite und traf eine Auswahl von fünf Baumarten, die sich als äußerst wertvoll für die Vogel- und Insektenwelt darstellen.

Ursprünglich war ein Aktionstag im Rahmen des 1250-jährigen Stadtjubiläums am 26.April zum Tag des Baumes geplant. Corona machte da bekanntermaßen einen Strich durch die Rechnung. Die noch zarten Pflänzchen sind allerdings seit Herbst vom städtischen Bauhof bestellt und sollen nun auch verteilt werden. Ein Teil der Bäume wurde bereits im Stadtgebiet gepflanzt, ein weiterer Teil soll die Buchauer Gärten bereichern.

Die kleinen Töpfchen werden auf dem Wochenmarkt von Mitarbeiterinnen der Tourist-Information ausgegeben. Wenn das Wetter mitspielt, am Dienstag, 5. Mai, oder alternativ am 12. Mai von 10 bis 12 Uhr, solange der Vorrat reicht. Pro Abholer gibt es ein Bäumchen mit Pflegeanleitung. Elsbeere, Speierling, Flatterulme, Eibe und natürlich auch Buchen stehen zur Auswahl. Nach vorheriger Anmeldung kann auch ein Bäumchen beim Städtischen Bauhof in der Kapellenstraße 15 abgeholt werden.

Um die Hygieneregeln einzuhalten, bittet die Stadtverwaltung Bad Buchau, nur einzeln an die Pritsche heranzutreten und sich zügig für einen Baum zu entscheiden. In der Warteschlange sollen ebenfalls die 1,50 Meter-Abstandsregelung beachtet werden.