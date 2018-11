„Advenia“ verteilt wieder Geschenke

In der Federseegrundschule Alleshausen wurde am vergangenen Samstag mit dem sechsten Adveniusmarkt der Reigen der Weihnachtsmärkte und Weihnachtsbasare im Federseegebiet eingeläutet. Viel hatten die Schule und die Eltern der Grundschüler auf die Beine gestellt, um einen tollen Adveniusmarkt zu bieten.

Zahlreiche Händler hatten in der Federseehalle ihre Verkaufsstände mit vorweihnachtlicher Ware aufgebaut und boten hochwertige Kleinkunst aus Holz, Stein und Stahl, wie auch dekoratives für Heim und Garten an. Schmückendes aus Filz, Seide und Wolle und immer ein Verkaufsmagnet die Adventsgestecke und Kränze so kurz vor dem Beginn der Adventszeit. Auch das Lehrerkollegium war mit eingebunden und bot einige Workshops an. Auch das Backen von Weihnachtsgebäck in der Schulküche und das Basteln von Weihnachtsdeko fanden regen Zulauf. Zwischendurch spielten die Flötengruppe, Schüler der Schule, Weihnachtslieder und unterhielten die zahlreichen Besucher. Für eine gemütliche Kaffeepause im hinteren Teil der Halle sorgten die Eltern der Grundschüler, der Kindergarten Alleshausen und die KLJB Seekirch mit einer riesigen Auswahl an Torten und Kuchen. Natürlich durften auch Glühwein und frisch gemachte Waffeln nicht im Angebot fehlen.

Für jedes Kind hatte die Fee „Advenia“ bei ihrem Besuch in der Halle ein kleines Geschenkpäckchen dabei. Die Fee ist die Namensgeberin des Marktes. Sie lebt in der Federsee-Grundschule und erscheint nur am Adveniusmarkt.

Während die Eltern beim Einkaufs-Bummel durch den Markt waren, konnten die Kinder auch das Kinderkino besuchen.Der Erlös der Veranstaltung kommt ausschließlich den Kindern der Federsee-Grundschule zu Gute und wird unter anderem für die unterrichtsbegleitende Förderung, für das Schulfruchtprogramm (Äpfel für die Pause), die Unterstützung kultureller Veranstaltungen, die Pausenkiste und mehr eingesetzt. Der Kindergarten und die KLJB unterstützen durch ihre Einnahmen ihre eigene Arbeit.