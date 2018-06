Acht mögliche Lebensretter ausgezeichnet

Eine Urkunde und die Ehrennadel des DRK, eine Flasche Wein von der Stadt, vor allem aber viele Dankesworte haben die Bad Buchauer Blutspender für ihren Dienst am Nächsten erhalten. Die öffentliche Gemeinderatssitzung bot laut Bürgermeister Peter Diesch einen würdigen Rahmen, um ihren gar nicht selbstverständlichen Einsatz zu würdigen.

Vier Blutspendentermine hat die DRK-Ortsgruppe Bad Buchau im vergangenen Jahr organisiert und dabei 581 Blutspenden gesammelt, die nun für medizinische Notfälle zur Verfügung stehen und Leben retten können. Gemessen an der Einwohnerzahl liege Bad Buchau mit diesem Ergebnis „kreisweit relativ weit vorne“, so Bürgermeister Peter Diesch, der damit auch der Buchauer DRK-Bereitschaft dankte. Gemessen an den Vorjahren seien die Zahlen allerdings etwas zurückgegangen.

Umso mehr verdienen die acht potenziellen Lebensretter Anerkennung, die Diesch am Dienstagabend auszeichnete. Zehnmal Blut gespendet haben Heidi Fechner, Michelle Hauptmann und Stephanie Schwichtenberg. Monika Hepp wurde für 25 Mal, Roswitha Contzen und Alexander Schwehr für 50 Mal Blutspenden geehrt. Für 75-maliges Blutspenden zeichneten DRK und Stadt Bad Buchau Dietmar Rief und Engelbert Wild aus.

Die nächste Blutspendeaktion in Bad Buchau ist am Freitag, 22. September, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Federseeschule, Auf dem Bahndamm 3. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt davor eine ärztliche Untersuchung. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen und ihren Personalausweis mitbringen.