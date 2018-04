Unter dem Thema „Mit Jesus das Brot des Lebens teilen“ haben acht Kommunionkinder zum ersten Mal an den Tisch des Herrn gehen und Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie empfangen dürfen. Der feierliche Gottesdienst in der Kirche „Maria Himmelfahrt“ in Seekirch mit Pfarrvikar Josef Laupheimer haben die Gemeindereferentin Angelika Strohm, die Musikkapelle Tiefenbach und der Kinderchor „Choralle“ feierlich mitgestaltet.

Foto: Klaus Weiss