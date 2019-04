Abschied von Erna Holbeck

Zum Ende dieses Monats geht eine verdiente Mitarbeiterin des Bad Buchauer Marienheims in ihren wohlverdienten Ruhestand. Erna Holbeck war seit dem 1. Mai 2002 für das Haus tätig. Geboren in Sibirien, absolvierte sie nach ihrer Übersiedlung 1994 zunächst eine Ausbildung zur Altenpflegehelferin und war in Saulgau und Aulendorf beschäftigt. Nach einer Weiterbildung begann sie 2002 in Bad Buchau als Altenpflegerin. Bürgermeister Peter Diesch (links) und Heimleiter Hans-Jörg Ebe sprachen Erna Holbeck ihren Dank und die Anerkennung für ihren oft über das normale Maß hinausgehenden Einsatz für die Bewohner des Heims aus, verbunden mit allen guten Wünschen für ihren Ruhestand. Foto: Marienheim