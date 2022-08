Abschied am Progymnasium Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Ende des Schuljahres musste das Progymnasium Bad Buchau nicht nur Abschied von seinen Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 nehmen, die nach den Sommerferien ihre Schullaufbahn an den allgemeinbildenden und beruflichen Gymnasien der Umgebung fortsetzen, sondern auch von zwei Lehrerinnen, Frau Dr. Gudrun Schönecker und Frau Regina Mayer, und dem Kollegen Georg Nachbar.

Die Entlassung der Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 konnte in diesem Jahr wieder im gewohnten Rahmen des Schulfestes stattfinden. Mit einem kurzweiligen und am Ende bewegenden Programm feierten die Schulabgänger nach sechs Jahren an der Schule ihren Abschied von der, ihrer Meinung nach, „familiärsten Schule“ Deutschlands.

Nach 24 beziehungsweise 21 Jahren verlassen Frau Dr. Schönecker und Frau Mayer die Schule in den wohlverdienten Ruhestand, Herr Nachbar wird nach sechs Jahren am Progymnasium Bad Buchau im kommenden Schuljahr seinen Lebensmittelpunkt nach Karlsruhe und an das Albertus Magnus Gymnasien in Ettlingen verlegen.

Schulleiter Dr. Hoffmann würdigte in der letzten Gesamtlehrerkonferenz des Schuljahres das Wirken der beiden Pensionärinnen und des Kollegen und ihre Verdienste für die Schule in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Dr. Hoffmann bescheinigte allen Drei im Unterricht, aber auch außerhalb des Klassenzimmers, größte Verlässlichkeit und Fürsorge gegenüber den ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Förderung der Eigenständigkeit und dem eigenverantwortlichen Handeln, dem Erwerb vielfältiger fachlicher Kompetenzen und der Entwicklung einer mündigen Persönlichkeit.

Am Ende seiner Laudatio bedankte sich Schulleiter Dr. Hoffmann für die freundliche und kollegiale Zusammenarbeit und verabschiedete die Kollegen mit den besten Wünschen für die Zukunft in den Ruhestand und zum Neubeginn an die zukünftige Wirkungsstätte.