Die Kolpingsfamilie Bad Buchau veranstaltet am Mittwoch, 2. Mai, ihre erste Abend- Radtour. Den ganzen Sommer über wird die Kolpingsfamilie immer am ersten Mittwoch im Monat Touren anbieten. Diese Angebot steht allen offen. Abfahrt ist um 18 Uhr an der Wuhrkapelle in Kappel. Radführer sind Maria und Hermann Ahlers.