Abbiegeunfall fordert drei Verletzte

Einen Schwerverletzten hat ein Abbiegeunfall am Donnerstagvormittag auf der Umgehungsstraße bei Bad Buchau gefordert. Zwei weitere Personen erlitten leichtere Verletzungen.

Von Kanzach herkommend, wollte eine Seat-Fahrerin gegen 10 Uhr bei starkem Nebel bei der Firma Kessler nach Bad Buchau abbiegen. Ein VW-Transporterfahrer, der von Bad Schussebried in Richtung Kanzach unterwegs war, konnte den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer und die beiden Insassen in dem Transporter leichter verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei in die Krankenhäuser Biberach und Bad Saulgau. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt.

Da Öl-und Betriebsstoffe an den Unfallautos auslief wurde auch die Feuerwehr Bad Buchau an die Unfallstelle alarmiert. Im Einsatz waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und Notarzt mit drei Fahrzeugen, der Hilfeleistungszug der Feuerwehr und die Abschleppunternehmen. Der Unfall-Aufnahmedienst der Polizei aus Laupheim war ebenfalls am Unfallort.