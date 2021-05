Ab Mittwoch: Freie Fahrt auf der Moosburger Straße

Die Landesstraße 270 zwischen Bad Buchau und Moosburg wird am Mittwoch für den Verkehr freigegeben. Damit sind die Bauarbeiten für die neue Kanzachbrücke, die Ende Juni 2020 begonnen wurden, und die Sanierung des Straßenbelags abgeschlossen.

Der Ersatzneubau der 82 Jahre alten Brücke über die Kanzach war wegen zahlreicher Schäden wie Abplatzungen und Rissen an Überbau und Flügelwänden, freiliegender und korrodierter Bewehrung, defekter Brückenabdichtung sowie Rostspuren und Beschädigungen am Geländer erforderlich. Die Straßensanierung war aufgrund von Belagsrissen, Verdrückungen und Setzungen ebenfalls dringend geboten.

Die Baumaßnahme, die Ende Juni 2020, umfasste drei Bauabschnitte. Zunächst wurde die Fahrbahndecke auf einer Länge von 2,9 Kilometern erneuert. Dazu wurde der Straßenoberbau zwischen Bad Buchau und Moosburg abgefräst und durch eine neue Trag- und Deckschicht ersetzt. Im zweiten Bauabschnitt wurde die alte Kanzachbrücke abgebrochen. Die alten Widerlager blieben dabei größtenteils stehen, dahinter stellten die Arbeiter die neue Bauwerksgründung her. So musste nicht in das Gewässerbett der Kanzach eingegriffen werden. Die Brückentafel der Kanzachbrücke wurde im letzten Bauabschnitt erneuert. Der Rohbau wurde noch vor Weihnachten fertiggestellt. Im Februar standen dann die witterungsempfindlichen Abdichtungsarbeiten an. Anschließend stellten die Arbeiter die seitlichen Kappen mit Schutzplanken und Brückengeländer her. Die neue Brücke ist nun 11,5 Meter lang und zehn Meter breit.

Wegen der Lage der Brücke am Rand des Federseerieds mussten während der Arbeiten umfangreiche Vorgaben des Natur- und Umweltschutzes mussten beachtet werden. Wegen der Brutzeit der geschützten Vogelarten konnten die lärmintensiven Arbeiten nicht vor dem 1. August beginnen.

„Die Anforderungen an moderne Brückenbauwerke sind in den letzten Jahren gestiegen“, äußerte sich Verkehrsminister Winfried Hermann zum dem Vorhaben. „Brücken wie die Kanzachbrücke sind inzwischen technisch veraltet und der heutigen Verkehrsbelastung häufig nicht mehr gewachsen. Wenn dann noch Schäden wie bei der Kanzachbrücke hinzukommen, ist eine Sanierung solch alter Brücken im Bestand nicht mehr sinnvoll.“ „Es hat sich in jeder Hinsicht gelohnt, dass das Land Baden-Württemberg rund 1,45 Millionen Euro in die Maßnahme investiert hat“, so Regierungspräsident Klaus Tappeser, der den am Bau Beteiligten für ihre Arbeit und den Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis dankte.