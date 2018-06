„A True Romance“ rocken den Knast

Für gewöhnlich rockt die oberschwäbische Band „A True Romance“ Kneipen und Festivals, spielt im Biberacher „Abdera“, im „Kreuz“ in Obermarchtal oder beim Riedlinger Flohmarkt-Open-Air. Am Freitag steht den vier Musikern aber ein ganz besonderer Auftritt bevor – hinter Gittern, in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim.

So ganz wissen Sänger Claus Schwarz, Bassist Peter Wintner, Gitarrist Jürgen Schafknecht und Schlagzeuger Daniel Schlachter noch nicht, auf was sie sich da eingelassen haben. Und vielleicht sei das auch ganz gut so, überlegt Peter Wintner aus Gensenweiler: „Aber die Frage ist schon, wer einem da dann gegenüber sitzt – und warum.“ Und überhaupt: „Können die dann den Saal verlassen, wenn ihnen das Konzert nicht gefällt?“

Den außergewöhnlichen Gig hinter Gittern verdanken die Musiker, die den Großteil ihrer Songs selbst schreiben, der Initiative „Rock im Knast“. Ins Leben gerufen hat sie der Stammheimer Justizvollzugsbeamte Klaus Boshart, der mit regelmäßigen Konzerten und Kulturangeboten den Gefangenen den tristen Knastalltag etwas erleichtern wollte. Bassist Wintner wurde über einen befreundeten Musiker auf „Rock im Knast“ aufmerksam. Sein Vorschlag, doch auch mal ein Benefizkonzert in der JVA zu geben, stand für seine Mitmusiker gar nicht zur Diskussion – alle waren sofort von der Idee begeistert. „Wir sind schon extrem neugierig“, sagt der 44-jährige Schreinermeister.

Dafür nehmen die vier Musiker auch einigen Aufwand in Kauf. Alle haben sich etwa eigens für den Auftritt einen ganzen Tag freigenommen. Am Freitag werden sie früh losfahren müssen, um schon Stunden vor dem Auftritt um 14 Uhr in der JVA zu sein. „Ich rechne damit, dass wir vorher kontrolliert werden“, sagt der 31-jährige Daniel Schlachter aus Ulm. Im Saal werden dann, das ist eine der wenigen Infos, etwa 50 bis 80 Zuhörer das Konzert verfolgen. Und zwar sitzend – für die Band, deren Musikstil Sänger Claus Schwarz als „modernen Rock mit ein bisschen Metall“ umschreibt, eine absolute Premiere.

Jeder hat ein Recht auf Musik

„Sicher, finanziell und publicitymäßig bringt uns das nicht so viel“, fasst der 33-jährige Schwarz zusammen, der in Bad Buchau als Arbeitstherapeut bei den Heggbacher Einrichtungen arbeitet: „Aber der Auftrittsort hat natürlich seinen Reiz.“ „Es ist natürlich immer schön, auf der Bühne zu spielen“, stimmt Schlachter zu, der über die Kavo-Band als Schlagzeuger zu „A True Romance“ kam.

Denn ohnehin stehe bei den Musikern, die mittlerweile auch bei einer Agentur sind und vor zwei Jahren ihre CD „The fierce Adventures of Jazz the Rabbit“ veröffentlicht haben, der Spaß an der Musik im Vordergrund. Und den wollen sie auch in Stuttgart-Stammheim ins Publikum tragen. „Man kann das ja aus verschiedenen Gesichtspunkten sehen“, sagt Bassist Wintner. „Die Leute sind natürlich aus einem bestimmten Grund dort – aber es sind trotzdem Menschen und haben ein Anrecht auf Musik.“

Kurz bevor es ernst wird mit der Knasterfahrung steigt bei den Musikern dennoch die Spannung. Zwar sei er „nicht mehr nervös als sonst“, behauptet Frontmann Schwarz, der sich noch Gedanken macht, wie er seine Ansagen auf der Bühne macht. „Es ist schwierig, da die richtige Wortwahl zu treffen“, überlegt der Buchauer, der auch die Songtexte schreibt. „Klar“, stimmt Wintner seinem Bandkollegen zu, „du kannst ja nicht einfach zum Publikum sagen: ,Schön, dass ihr alle da seid.’“

Informationen über die Band gibt es unter

www.atrueromance.de