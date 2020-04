„A Buach fir Buacha“: Eine Rotbuche zum Jubiläum gepflanzt

„A Buach fir Buacha“: Zum 1250-Jahre-Jubiläum der Stadt hat die Nabu-Gruppe Bad Buchau-Federsee eine Rotbuche gespendet. Bauhofleiter Jörg Schmid und Mitarbeiter Elmar Imhof pflanzten den Baum am Tag des Baums am 25. April im Bähnles-Park. Der Baum soll das positive Denken für die Zukunft symbolisieren, so der Nabu-Vorsitzende Siegfried Frosdorfer. Denn trotz Corona-Virus müsse das ökologisch vernünftige Leben für Mensch und Tier weitergehen.

Typisch mitteleuropäischer Baum für die alte Stadt

Den Nabu Bad Buchau gibt es seit 1903 und ihm gehören zurzeit 465 Mitglieder an. Der jetzige Vorsitzende Siegfried Frosdorfer ist der Nachfolger von Walter Staudacher und Dr. Gerhard Haas.

Die Rotbuche (Fagus sylvatica) ist der typische Baum Mitteleuropas. Sie ist besonders gut an die hiesigen Klima- und Bodenbedingungen angepasst. Ohne Einfluss der Forstwirtschaft wäre Mitteleuropa überwiegend von Buchen- und Buchenmischwäldern bedeckt.

Auf mittleren Standorten – also nicht zu trocken oder zu feucht, nicht zu warm oder zu kalt – ist die Buche die vorherrschende Baumart. Sie wächst sowohl auf bodensauren als auch auf kalkreichen Böden.

Wegen der Bedeutung des Holzes und der weiten Verbreitung sind allein in Deutschland mehr als 1500 Ortschaften mit ihrem Namen auf die Buche zurückzuführen. Beispielsweise: Buchen, Buchenau, Buchenberg, Buchholz, Buchloe, Mittelbuch, auch Buchhorn (heute Friedrichshafen).

Warum heißt Buchau Buchau?

Doch woher kommt nun der Name von Bad Buchau? Als mögliche Erklärung seien zwei Textstellen zitiert: Pfarrer Johann Evangelist Schöttle schreibt 1884 in seinem Buch „Geschichte von Stadt und Stift Buchau“: „Ihren Namen trägt die Stadt von ihrer Lage als Insel oder Aue im See. Der Stamm des Wortes ist keltisch. Es ist nämlich das keltische ,buches’, das ist ,Melkplatz’.“

Sprachliche Ursprünge der Buche

Dem widerspricht Adalbert Schorp in „Die Flurnamen der Markungen Buchau und Kappel“, erschienen 1933: „Wir dürfen ihn ruhig als rein deutsche Namensgebung ansehen und zwar aus: althochdeutsch ,buoch’ = ,Buchenwald’ und ,ouwe’ = ,Land im beziehungsweise am Wasser, Aue’. Buchau ist also ,Buchen-au, Insel mit Buchen bewachsen’.“

Mit ihrem Geschenk gratulierte die Nabu-Ortsgruppe Bürgermeister Peter Diesch stellvertretend für die Stadt, zum Jubiläum. Vorsitzender Frosdorfer: „Mit Buchen hat Buchau begonnen, mit Buchen soll es gut weitergehen.“