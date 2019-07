82 Preise und Belobungen vergeben

Beim Abschlussfest des Progymnasiums Bad Buchau sind Jessica Knefelkamp und Meike Benkler als neue Lehrerinnen begrüßt sowie Elke Becker und Bianca Leutz in feierlichem Rahmen verabschiedet worden. Schülerinnen und Schüler aller Klassen wurden mit Preisen und Belobigungen ausgezeichnet sowie für ihre sportlichen Erfolge und ihr soziales Engagement gewürdigt. Die Zehntklässler feierten ihren Abschluss.

Bei strahlendem Sonnenschein begann das Schulfest mit der Ansage des Direktors Dr. Matthias Hoffmann und einem musikalisch-darstellenden Ausschnitt aus dem diesjährigen Stück „Die Räuber 2.0“ der neu gegründeten Projekt AG unter der Leitung von Ute Dorn. Im Anschluss wurden Preise und Belobigungen verliehen, wobei sich in diesem Jahr 82 Schülerinnen und Schüler über einen Preis oder eine Belobigung freuen können. Zudem zeichnete die Schule die schnellsten Läufer des Federsee-Spendenlaufs, die Maus-Agenten, die bei „Schüler helfen Schülern“ engagierten Schüler, die Jahrgangsbesten im Fach Französisch und langjährig im Chor engagierten Schülerinnen aus. Nicht zuletzt kam auch ein großes Dankeschön an die vielen am Schulleben Beteiligten. Für die Verköstigung sorgten an diesem Abend der Kooperationspartner der Schule, die Narrenzunft Moorochs, der Förderverein, der Elternbeirat sowie die Firma Rauscher mit der Bereitstellung eines Grillwagens.

Mit Spannung wurde von Schülern und Eltern die Begrüßung der neuen Kolleginnen erwartet: Jessica Knefelkamp, die bereits in diesem Schuljahr das Progymnasium als Abordnung vom Wieland-Gymnasium Biberach unterstützte, kommt im Schuljahr mit den Fächern Englisch und Deutsch fest ans Progymnasium Bad Buchau. Meike Benkler, in diesem Jahr ebenfalls zunächst als Abordnung am Progymnasium, wird das Kollegium des Progymnasiums ebenfalls dauerhaft mit den Fächern Deutsch und Französisch verstärken.

Auf die Begrüßung der neuen Kolleginnen folgte die Verabschiedung von Elke Becker und Bianca Leutz. Elke Becker verstärkte das Kollegium des Progymnasiums als Abordnung vom Wieland-Gymnasium im Schuljahr 2018/2019 im Fach Französisch und widmete sich mit viel Engagement dem Französischunterricht und der Französischförderung an der Schule. Bianca Leutz verlässt das Progymnasium nach sechs Jahren und kann auf eine abwechslungsreiche Zeit an der Schule, in der sie unter anderem für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Steinzeit-AG, das STUPS-Projekt sowie die Deutschfachschaft zuständig war, zurückblicken.

Einen weiteren Höhepunkt des Abends stellte die Übergabe der beim Federseelauf gesammelten Spenden an die Vertreterin des Vereins „Hope“, Birgit Stolz-Hoffmann, dar. Der Verein setzt sich dafür ein, die Lebenssituation von Kindern und Frauen in Westkenia zu verbessern. Für diesen Zweck gelang es den Schülern, beim Spendenlauf über 2600 Euro Spendengelder zu sammeln.

Den letzten abendlichen Programmpunkt bildete der Abschied der Zehntklässler unter dem Motto „The End – zehn Jahre im falschen Film“. Die Schüler dankten allen Lehrern, die sie über die Jahre hinweg begleitet hatten, mit einer kleinen persönlichen Aufmerksamkeit und einer Ansprache. Tanz- und Musikeinlagen rundeten den Auftritt ab. Dass das Motto keinesfalls negativ gemeint war, erklärte Schülersprecherin Franka Zell in ihrer Abschiedsrede an Lehrer und Eltern: Auch wenn sich die Schüler beispielsweise bei unangesagten Tests wie im falschen Film gefühlt hätten, könnten sie abschließend doch mit viel Freude auf die vergangenen sechs Jahre zurückblicken.

40 Schülerinnen und Schüler der Progymnasiums Bad Buchau erhielten eine Belobigung und 42 einen Preis.

Klasse 5: Preise: Emilia Laub, Lina Winkler, Lena Ruetz, Nursina Ramos, Noe Döhnert, David Blank, Charlotte Sandmaier, Pius Schmid, Marie-Sophie Schwehr. Belobigungen: Aaron Hummler, Jonas Leidig, Timon Valin, Eric Brodt, Lea Gleich, Elias Patsionidis.

Klasse 6: Preise: Filip Bücheler, Paula Knefelkamp, Annalisa Kirsch. Belobigungen: Loreen Schneider, Sophie Gaiser, Marlene Menz, Lara-Sophie Selig, Lee Lenox Voss, Ilona Leiman, Nora Mangler, Jonas Mayer, Luna Zeeb, Till Bernlöhr.

Klasse 7a: Preise: Laura Strahl, Leonie Stegmeier, Caroline Widder, Sarah Blank, Leonie Schwegler, Amelie Müller, Antonia Raus, Leonie Laub, Louisa Zerdak, Flavia Zöllin, Paulina Müller. Belobigungen: Iasmina Babutia, Nicola Reich.

Klasse 7b: Preise: Robin App, Laura Dangel, Fabian Dudik. Belobigungen: Madita Reisch, Jacob Schmid, Eva-Maria Hader, Paul Menz, Maximilian May, Amelie Ruf.

Klasse 8a: Preise: Julian Gobs, Luis Engenhardt. Belobigungen: Anna Dobler, Thorben Müller, Dijon Dervishaj.

Klasse 8b: Preise: Lara Gaiser, Ivana Petrovic, Isabel Grimm, Florian Laub, Sophie Leidig. Belobigungen: Pascal Walser, Emma Huckle, Svenja Rehm, Erik Zimmermann, Christian Klinder, Marlon Wiest.

Klasse 9: Preise: Johannes Blank, Noah Mayer, Jannes Zell, Florian Stolz. Belobigungen: Enola Hacker, Keno Scheffold, Sarah Locher.

Klasse 10: Preise: Katrin Dangel, Anna Hering, Moritz Huckle, Laura Grimm, Alex Waidmann. Belobigungen: Ronja Hofrichter, Lara Zöllin, Lara Geiger, Maria Dechant.