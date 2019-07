80 Jugendliche auf einer Bühne

Zu einem besonderen Doppelkonzert am Samstag, 20. Juli, laden 80 junge Musiker und ihre beiden Dirigentinnen ein. Die beiden Jugendkapellen Federsee Five, bestehend aus den Musikvereinen Bad Buchau, Betzenweiler, Dürnau, Oggelshausen und Tiefenbach, und Young Harmony, bestehend aus den Musikvereinen Ingoldingen, Stafflangen und Steinhausen-Muttensweiler, werden ab 19 Uhr auf der Bühne des Kurzentrums Bad Buchau stehen. Dabei werden beide Orchester sowohl einzeln als auch gemeinsam ihr Können zum Besten geben.

„Das ist wirklich ein einmaliges Erlebnis, so viele junge, motivierte Musikerinnen und Musiker auf der Bühne zu haben“, sind sich die beiden Dirigentinnen Anja Kapitel und Mona Storrer einig. Auf dem Programm stehen neben modernen Hits wie „Can’t Stop the Feeling“ oder auch klassische Orchesterliteratur wie „Apollo 11“, während „Arabian Dances“ in die Welt von Tausendundeiner Nacht einlädt. Mit „Phantom der Oper“ sollen auch die Musical-Fans auf ihre Kosten kommen, so dass die Jugendorchester mit einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm für jeden Geschmack etwas bieten können. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Spenden sind herzlich willkommen und kommen den Jugendlichen zu Gute.