79-Jährige trickst falschen Polizisten aus

Nicht zum Ziel kam ein Unbekannter, der am Montag in Bad Buchau eine 79-Jährige um ihre Wertsachen erleichtern wollte. Gegen 14 Uhr klingelte bei der Seniorin das Telefon. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus, die 79-Jährige behauptete sie sei die Putzfrau. Der Mann wies die Frau an, die Wertsachen der Bewohnerin in Sicherheit zu bringen, da eine 23-köpfige Einbrecherbande im Ort unterwegs sei. Die ältere Dame fragte nach der Rückrufnummer des vermeintlichen Polizisten. Der nannte die 110 und legte auf. Dann rief die Dame die richtige Polizei. Die nahm die Ermittlungen auf.

Um sich vor der Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps: Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. Wählen Sie die 110 und teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen, denen Sie vertrauen.