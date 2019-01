Wie war das Jahr 2018? Was steht in diesem Jahr an in der Gemeinde Allmannsweiler? Bürgermeister Stefan Koch zieht im Interview Bilanz und blickt auch auf die emotionalen Momente zurück.

Was waren die herausragenden Ereignisse im Jahr 2018?

Das herausragende Ereignis war natürlich unsere 750-Jahr-Feier, die wir bei schönstem Wetter und tausenden Besuchern begehen durften. Es war schön zu erfahren, wie ein ganzes Dorf mit anpackt und organisiert. Die Rückmeldungen zu diesem Fest waren durchweg nur positiv. Allen Helfern und Akteuren sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt. Im April eröffnete unser Dorfladen seine Pforten und versorgt uns mit Fleisch, Wurst, Brot und mit Artikeln des täglichen Bedarfs. Ich hoffe, das Angebot wird weiter von den Bürgern angenommen. Dass wir dann noch zur Gemeinde mit dem niedrigsten Durchschnittsalter in Baden- Württemberg werden, ist auch nicht alltäglich und rundet das Jahr 2018 ab.

Welche Momente waren für Sie besonders emotional?

Die Verabschiedung aus dem Amt des Ortsvorstehers in Reichenbach hat mich emotional schon sehr berührt. Diese Arbeit war für mich sozusagen der Start meiner politischen Arbeit und verbunden mit viel Herzblut. Als eingefleischter Fußballfan war für mich das Aus unserer WM-Fußballer mit allen Gefühlen verbunden.

Welche Vorhaben gilt es dieses Jahr anzupacken?

In diesem Jahr wollen wir den Spatenstich zum Neubau unseres Feuerwehrhauses begehen. Nach der Zuschuss-Bewilligungsphase können nun konkrete Pläne zur Genehmigung eingereicht werden. Ebenfalls in diesem Jahr werden wir die restliche Erschließung des Baugebietes „Gröbeläcker“ anpacken. Wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres wieder Bauplätze zur Verfügung stellen können. Auch der Breitbandausbau wird uns beschäftigen. Die Backbone-Trasse des Landkreises führt durch Allmannsweiler. In diesem Zuge werden wir den FTTB-Ausbau (Breitband-Hausanschlüsse) an der Trasse vornehmen beziehungsweise dafür Vorkehrungen treffen. Am Friedhof sind Wegearbeiten und neue Beerdigungsformen oder Plätze geplant.

Stehen im kommenden Jahr besondere Jubiläen oder Veranstaltungen an?

Außer den jährlich stattfindenden Festen stehen Jubiläen keine an. Eine besondere Veranstaltung ist die Einweihung des neuen Spielplatzes im Frühjahr. Als besonderer Termin gilt es vielleicht den 26. Mai zu nennen, da sind Gemeinderatswahlen. Da hoffe ich wieder auf ein gutes Team.

Sie haben drei Wünsche für Ihre Gemeinde frei. Was wünschen Sie sich?

Das ist wie jedes Jahr dasselbe und nichts Materielles. Dass alle Einwohner gesund bleiben oder werden, ihr Arbeitsplatz sicher ist und wir alle friedlich miteinander auskommen.