62-Jähriger verletzt sich bei Radsturz

Am Freitag kam gegen 16.10 Uhr in der Mühlegrub in Alleshausen der Rettungshubschrauber zum Einsatz. Grund hierfür war der Sturz eines 62-jährigen Radfahrers. Dieser befuhr den Radweg von Moosburg kommend in Richtung Alleshausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er mit seinem Fahrrad nach rechts ins Bankett und stürzte in den dortigen Graben. Durch den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik geflogen. Sachschaden war keiner entstanden.