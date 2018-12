Die Firma Reck hat zahlreiche Mitarbeiter für langjährige Treue zum Unternehmen – in der Summe 410 Jahre – geehrt. 23 Jubilare feierten mit der Geschäftsführung bei einer Feier im festlich geschmückten Tagungsraum am Unternehmensstammsitz in Betzenweiler ihr Jubiläum.

„Gerade in schnelllebigen Zeiten haben treue und engagierte Mitarbeiter mit ihrer langjährigen Berufserfahrung und dem gesammeltem Wissen für uns einen immensen Wert“, so Christine Reck, geschäftsführende Gesellschafterin. „Jeder Jubilar hat im Laufe der Jahre entscheidend zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und es möglich gemacht, dass wir uns als Marktführer in der Medizintechnik und Agrartechnik weiter behaupten.“

Für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit wurden ausgezeichnet: für zehn Jahre Albert Ebe, Kevin Gerner, Yasin Öksüztepe, Miroslaw Ptaschek, Denise Sauerbeck, Albrecht Traub, Helene Traub, Sebastian Traub, Katharina Wirt, Marcel Zach; für 15 Jahre Birgit Haiß, Martina Laub und Andreas Müller; für 20 Jahre Jürgen Bohnacker, Wilhelm Luft, Wladimir Maler, Simone Schelkle, Reinhold Schirmer; für 25 Jahre Marcus Tremmel; für 30 Jahre Johannes Haidorfer und Michael Sauerbeck; für 40 Jahre Rudolf Fischer und Gisela Sauerbeck.