40. Denneda-Fest: Öfen und Backfrauen im Dauereinsatz

Wie nicht anders erwartet, ist das 40. Dennedafest in Dürnau wieder eine tolle Sache geworden. Schon seit dem frühen Morgen war in der „Bache“ Hochbetrieb und die Backfrauen hatten alle Hände voll zu tun. Schon früh am Morgen warteten die ersten Kunden am Backhaus auf die ofenfrische Dürnauer Spezialität. Nach dem Erntedank-Gottesdienst spielte die Musikkapelle Uigendorf zum Frühschoppenkonzert auf und der Gemeindesaal war alsbald randvoll besetzt. Drei Brotbacköfen waren im Dauereinsatz und pausenlos wurden die belegten Denneda gekonnt eingeschossen, während an weiteren Arbeitsplätzen der Teig portioniert, ausgeformt und mit Äpfeln, „Gruiben“ und Speck belegt wurden. So um die 800 Denneda, grob geschätzt, müssten wohl über den Tresen gegangen sein. Foto: Klaus Weiss