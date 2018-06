270 000 Euro für Sanierung des Progymnasiums

Bad Buchau kann sich freuen: 270 000 Euro erhält die Stadt aus Schulbauförderprogrammen von Bund und Land. Die Mittel sind für die Sanierung des Progymnasiums bestimmt, dessen Heizung und Beleuchtung für voraussichtlich 405 000 Euro komplett erneuert werden sollen.

„Das ist absolut erfreulich“, kommentiert Bürgermeister Peter Diesch die Förderzusage. Das Land habe den Antrag der Stadt in vollem Umfang bewilligt. Der Zuschussanteil liege zudem vergleichsweise hoch. Zu erklären sei dies mit dem hohen Auswärtigenanteil der Schule von 58 Prozent.

Über das Zuschussverfahren ist Diesch genau informiert, gehörte er doch als Mitglied des Gemeindetags selbst dem Verteilerausschuss an. Das Gremium setzt sich aus einzelnen Vertretern von Städte-, Gemeinde- und Landkreistag sowie des Regierungspräsidiums mit dem Tübinger Regierungspräsidenten Klaus Tappeser zusammen. Gemeinsam bewerten die Mitglieder die Förderanträge der Kommunen. Als aber der Buchauer Antrag auf den Tisch kam, habe er selbstverständlich den Raum verlassen müssen, so Diesch, der im Gemeindetag als Kreisvorsitzender die Interessen des Landkreises Biberach vertritt.

Insgesamt belaufen sich die Mittel des Landes für die Schulbauförderung auf 171 Millionen Euro. In den Landkreis fließen mehr als 18,7 Millionen Euro, teilte Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU) am Montag mit. „Wir sind also relativ gut bedient worden“, urteilt Diesch.

Ehemalige Stallungen des Stifts

Schließlich bestehe im Hauptgebäude des Progymnasiums dringender Sanierungsbedarf. Bei dem um 1800 erbauten Gebäude handelt es sich um die ehemaligen Stallungen des Freiweltlichen Damenstifts. Die vergangenen 20 Jahren habe die Stadt nicht groß in das Gebäude investiert, so Diesch. Neben der Erneuerung von Heizung und Beleuchtung gebe es also „viele, viele Kleinigkeiten“, die nun angegangen werden müssten. Die Sanierungsarbeiten seien für 2019 geplant. Der Zuschuss ist nämlich an die Bedingung geknüpft, dass der Baubeginn innerhalb eines Jahres nach Erteilung des Förderbescheids erfolgen soll.

Darüber hinaus tätige die Stadt für das Progymnasium Investitionen im früheren Stiftsmuseum, dem ehemaligen Präzeptoratsgebäude, in Höhe von rund 338 000 Euro, ergänzt Diesch. Für die Einrichtung eines neuen Raums für das Fach NWT (Naturwissenschaft und Technik) sind zudem 87 000 Euro vorgesehen. „Diese Zahlen sind Bestandteil des Nachtragshaushalts 2018, den wir in der Gemeinderatssitzung nächste Woche noch beraten werden“, kündigt Diesch an.