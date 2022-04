25 Jahre Narrenbrunnen der Moorochsenzunft am 7. und 8. Mai

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Bad Buchauer Moorochsenzunft feiert am 07. und 08. Mai ein kleines 3-fach-Jubiläum.

Im Jahre 1994 erfolgte die Fertigstellung der Sanierung des Pausenplatzes des Progymnasiums. Drei Jahre später konnte die Neugestaltung dieses Platzes mit der Einweihung des Narrenbrunnens gekrönt werden. Seit mittlerweile 25 Jahren schmückt dieser nun als vielbeachteter Blickfang den Le-Lion-d’Angers-Platz.

Seit nunmehr 10 Jahren bewohnen die Moorochsen ihr Zunftheim im Haus der Vereine beim Narrenbrunnen und genau so lange gibt es jedes Frühjahr zum Start in die Motorradsaison die Motorradsegnung. Also auf alle Fälle Grund genug, mal wieder was zu feiern.

Das Wochenende soll am Samstagnachmittag um 16 Uhr mit der traditionellen Motorradsegnung bei der Stiftskirche beginnen. Anschließend gibt es die obligatorische gemeinsame Ausfahrt. Als absoluter Höhepunkt wird am Samstagabend die Ravensburger Rockband „fallout lips“ für gute Stimmung sorgen. Rockmusik von AC/DC mit ZZ-TOP sind das Markenzeichen der Band.

Am Sonntagmorgen um 10.15 Uhr ist bei guter Witterung ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Le-Lion-d’Angers-Platz geplant. Anschließend gibt es beim Zunftheim und Narrenbrunnen Unterhaltung, Frühschoppen und Mittagstisch. Selbstverständlich kann zum Jubiläum das Zunftheim besichtigt werden und es gibt allerlei interessante Infos zu dessen Bau.

Ebenso wird die Geschichte vom öden, steinernen und grauen Pausenplatz zum grünen und einladenden Pausenpark des Progymnasium erzählt, die mit der Einweihung des vielbeachteten Narrenbrunnes im Jahre 1997 endet.

Die Verantwortlichen der Moorochsenzunft laden die gesamte Bevölkerung von Bad Buchau und der Federseeregion, alle Gäste der Stadt sowie natürlich alle Mitglieder, Freunde und Gönner der Zunft ganz herzlich zu diesem Jubiläum ein, das komplett im Freien stattfinden wird.