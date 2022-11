240 Jahre Betriebszugehörigkeit bei Reck

Das Unternehmen Reck in Betzenweiler hat vor Kurzem 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten Abteilungen des Unternehmens für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt. In der Summe konnten die Mitarbeitenden auf 240 Jahre vertrauensvolle und zuverlässige, gemeinsame Arbeit im Unternehmen Reck zurückblicken, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Die Geschäftsführung und der Personalleiter nahmen dies zum Anlass und ehrten die Jubilare in einer persönlichen Laudatio. Neben einer Urkunde und einem Blumenstrauß erhielten die Jubilare zudem eine Torte, einen Sekt und ein Kuvert mit einer Überraschung, um ihren Ehrentag an diesem freien, sonnigen Nachmittag im Kreise ihrer Lieben zuhause gebührend feiern zu können. Namentlich bedankt sich das Unternehmen Reck-Technik GmbH & Co. KG für 25 Jahre bei Irmtrud Göttle und Daniela Zimmerer, für 20 Jahre bei Olga Fedorowitsch, Nikolaj Fedorowitsch, Frank Möller, Emil Ens, für 15 Jahre bei Evelyn Bixenmann, Andreas Schröter, Max Gaupp, Alexander Hoffmann sowie für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit bei Angelika Lorenz, Dimitar Ruskov, Martin Fronius, Elmar Liebhard und Stefan Angele.