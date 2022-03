23-Jähriger missachtete Vorfahrt bei Unfall in Bad Buchau

Die Polizei hat am Mittwoch weitere Informationen zu dem schweren Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Bad Buchau bekannt gegeben.

Wie die Polizei mitteilt, missachtete der 23-jährige Unfallverursacher die Vorfahrt, als er mit dem 75-jährigen Fahrer des Leichtkraftrollers in der Schussenrieder Straße zusammenstieß. Wie berichtet, erlitt der 75-Jährige bei dem Zusammenprall schwere Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Tübinger Uniklinik.

Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro. Der Leichtkraftroller wurde total beschädigt.