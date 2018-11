2019 wird in Bad Buchau kräftig investiert

Geschafft: Die Stadt Bad Buchau hat am Dienstagabend den Entwurf ihres ersten doppischen Haushaltsplans vorgelegt. Die gesetzlich vorgeschriebene Umstellung des Haushaltswesens hat den Kämmerern Franz-Xaver Menz und Savita Christ viel Arbeit abverlangt und wohl auch einige Nerven gekostet. Der Inhalt des Zahlenwerks stimmte positiv, auch wenn die neue Form nicht jedem Stadtrat behagt. Auch die Vertreter der städtischen Einrichtungen waren zur Sitzung gekommen, um einen Überblick über die aktuelle Situation zu geben – nicht nur in finanzieller Hinsicht.

Das Kinderhaus etwa bewertet Leiterin Elke Matt als „super aufgestellt mit den Öffnungszeiten – wir werden toll angenommen“. Für die Krippe sei nach wie vor eine große Nachfrage da. „Es ist uns aber immer gelungen, alle Kinder aufzunehmen.“ Im Kindergartenbereich dagegen stehen fünf Flüchtlingskinder auf der Warteliste. Durch die Eröffnung einer zweiten Ganztagsgruppe im September kann der Kindergarten nun 40 Plätze in diesem Bereich anbieten – im Gegenzug sind jedoch Plätze in den Regelgruppen weggefallen. Für nächstes Jahr stehe deshalb eine neue Kindergartenbedarfsplanung an, blickte Hauptamtsleiterin Tanja Bloching voraus. Zuvor hatte Stadtrat Elmar Bechtle die Befürchtung geäußert, dass der Kindergarten, den derzeit 146 Kinder besuchen, seine Kapazitätsgrenzen erreiche.

Ein breiteres Angebot bedeutet aber auch höhere Kosten. Mit derzeit 1,2 Millionen Euro Personalkosten stellt der Kindergarten aber schon jetzt „den größten Kostenblock“ im städtischen Haushalt dar, so Bürgermeister Peter Diesch: „Die Kinder sind uns aber auch viel wert.“ Insgesamt liegt der Aufwand für das Kinderhaus bei 1,42 Millionen Euro, darunter fallen im doppischen Haushalt auch die Abschreibungen, über 100 000 Euro. Ihnen stehen lediglich gut 800 000 Euro Erträge gegenüber, wobei die Landeszuweisungen mit 500 000 Euro den größten Brocken ausmachen. Die Beiträge dagegen decken nur 13 Prozent der Kosten. „Rund die Hälfte des Aufwands bleibt bei der Stadt liegen“, so Menz.

Auch an der Federseeschule entwickelt sich der Personalaufwand mit rund 220 000 Euro nach oben. Als Gründe nannte Menz den höheren Reinigungsaufwand für den Neubau, die Kosten für den erweiterten Mensabetrieb, die Ausweitung der Schulsozialarbeit, aber auch einen „beachtlichen Anstieg der Schülerzahlen“. Derzeit besuchen 203 Kinder die Grundschule, darunter 41 aus den Federseegemeinden, Bad Schussenried, Dürmentingen, Ingoldingen und Langenenslingen. In der Sekundarstufe werden aktuell 246 Schüler unterrichtet.

Anders ist die Situation beim Progymnasium. Hier sind die Schülerzahlen derzeit rückläufig. Von den aktuell 169 Schülern stammen 78 aus Bad Buchau, 91 von außerhalb. Durch die sinkenden Schülerzahlen stehen der Stadt auch geringere Sachkostenbeiträge zur Verfügung. Rund 140 600 Euro Zuwendungen erwartet der Kämmerer für das kommende Jahr.

„Institution in Bad Buchau“

Den Rückgang der Schülerzahlen erklärte Schulleiter Dr. Matthias Hoffmann mit einem Blick auf die Zahlen des statistischen Landesamts. Allgemein seien die Kinderzahlen vor einigen Jahren zurückgegangen. Mittlerweile steigt die Geburtenkurve in Bad Buchau aber wieder an. „Irgendwann müsste sich der Zuwachs der Bevölkerung auch bei Ihnen niederschlagen“, wandte sich Bürgermeister Diesch an Hoffmann. Nach wie vor sei das Progymnasium „eine Institution in Bad Buchau“, verwies der Schulleiter auf die namhaften Kooperationspartner der Schule und den Status als Unesco-Projektschule.

Sinkende Schülerzahlen verzeichnet auch die städtische Musikschule. Rein rechnerisch entspricht das Niveau mit aktuell 137 Schülern zwar dem Vorjahr. Grund dafür sei jedoch eine Mehrfachbelegung der Fächer, so Kämmerer Menz, während die „Köpfe“ mit 131 Schülern leicht zurückgegangen seien (2017: 134 Schüler). Konkret lernen 28 Schüler Klavier, 22 Gitarre, jeweils acht Klarinette und Violine, fünf Querflöte, zwei Posaune, 25 Kinder besuchen die musikalische Früherziehung und 30 Schüler belegen das Fach Musik und Bewegung/Tanz; die restlichen Schüler erlernen jeweils einzeln weitere Instrumente wie Saxofon oder Akkordeon, gab Musikschulleiter Bernhard Merk eine Übersicht. Als Ursache für den Rückgang der Schülerzahlen nannte er zeitliche Gründe: „Die Musikschule passt nicht mehr in das Schema einer Ganztagsschule. Deshalb gibt es auch keine Stellschraube, die wir drehen können“, antwortete der Musikschulleiter auf die Frage von Stadtrat Karl-Heinz Kleinau. Zudem stehe die Musikschule in Konkurrenz zur Ausbildung der Musikkapellen im Federseegebiet.

Finanziert wird die Musikschule mit Gebühren (gut 68 000 Euro) und Zuschüssen (22 000 Euro). Damit werden die Aufwendungen jedoch nicht gedeckt, so dass sich ein Mittelbedarf von 82 000 Euro ergibt.

Bei 122 900 Euro liegt voraussichtlich der Ressourcenbedarf für das Federseemuseum, für das Stadt und Altertumsverein eine neue vertragliche Grundlage vereinbart haben. Den Haushaltsplan für den Betrieb des Federseemuseums werde der Gemeinderat noch vor Weihnachten beraten, blickte Bürgermeister Peter Diesch voraus.

Insgesamt hat die Stadt Bad Buchau bei Investitionen von knapp 2,7 Millionen Euro für 2019 ein „kräftiges Programm“ vor sich, so Kämmerer Menz. Dazu gehören etwa die Sanierung von Präzeptoratsgebäude (netto 90 000 Euro) und Schulbau (138 000 Euro) für das Progymnasium, die Gestaltung des Schulhofs der Federseeschule (40 000 Euro), der Breitbandausbau (137 000 Euro), Stadtsanierung (netto 12 4000 Euro), Straßenbauprojekte (insgesamt netto 273 000 Euro) und Investitionen in die Kanalisation (insgesamt netto 592 000 Euro). Beim Kindergarten sind Pflasterflächen im Außenbereich durch starke Setzungen zu Stolperfallen geworden und müssen für 35 000 Euro ersetzt werden. Im Federseemuseum müssen Häuser im Freilichtbereich für 255 000 Euro neu eingedeckt werden, wobei sich die Materialbeschaffung als schwierig erweise, so Museumsleiter Dr. Ralf Baumeister.