200 Raritäten locken hunderte Besucher an

Der Andrang beim Old- und Youngtimertreffen in Bad Buchau hat die Veranstalter von den Oberschwäbischen Motor-Veteranenfreunden überrascht: Hunderte von Besuchern bewunderten am Sonntag die 200 Fahrzeuge bei ausgelassener Stimmung. Und ab 14 Uhr waren die Pommes alle.

Damit hatten selbst die erfahrenen Veranstalter s um den Vorsitzenden Karl Engeser nicht gerechnet, dass ihr Veteranentreffen nach verhaltenem Start am Vormittag ihr Veteranentreffen einen derartigen Zulauf bekommen sollte. Bei schönem, nicht zu warmen, aber vor allem trockenen Wetter waren trotz zahlreicher anderer Veranstaltungen viele hundert Old- und Youngtimer-Liebhaber zu den Oberschwäbischen Motor-Veteranenfreunden gekommen. Sie wurden reichlich belohnt durch rund 200 Raritäten aus nahezu 100 Jahren mobiler Technikgeschichte, die zu bestaunen waren.

Eine durch den Rennfahrer Rudi Seher aus Riedlingen, Ralf „King“ Kopp aus Daugendorfer, Südfinder-Reporter Markus Falk und Karl Engeser besetzte Jury verteilte nach einem Punktesystem Noten für die schönsten und gepflegtesten Fahrzeuge. Bei den Motorrädern bis Baujahr 1950 ging der Sieg an Anneliese Schramm aus Reutlingen. Sie war mit einer DKW-RT 3 Sport, Baujahr 1937, angetreten und erreichte in ihrer Klasse mit 44 von 50 möglichen Punkten einen hervorragenden Wert für ihr wunderschönes Fahrzeug. Willi Würstle aus Aßmannshardt überzeugte bei den Motorrädern ab Baujahr 1951 mit einer Adler MB 250, Baujahr 1954, mit 45 Punkten.

Die Wertung der Automobile bis Baujahr 1950 dominierte Lokalmatadorin Jana Fuchsloch aus Betzenweiler mit ihrem Adler Trumpf Junior 1 E, Baujahr 1938, mit 42 Punkten und bei den Autos ab Baujahr 1951 wurde Frank Bachhofer aus Ehingen mit einem Barkas 901/2, Baujahr 1955, zum Sieger gekürt. Er konnte sich aufgrund des älteren Baujahrs gegen Bernhard Unger aus Unlingen mit seinem MB 220 S von 1958 durchsetzen, obwohl beide mit 45 Wertungspunkten gleichauf lagen.

Die Klasse der Nutzfahrzeuge entschied Roland Traub aus Uttenweiler auf dem ersten und zweiten Platz für sich, da er gleich zwei Fahrzeuge mitgebracht hatte. Mit 40 Punkten hatte der Porsche A 111, Baujahr 1956m die Nase vorn, dicht gefolgt vom Deutz F 1 M 414/46, Baujahr 1949, mit 39 Punkten.

An der Siegerehrung dankte die stellvertretende Bürgermeisterin Angelika Lipke den Besuchern für ihr Kommen und den Organisatoren für die Ausrichtung der weit über die Grenzen Bad Buchaus hinaus bekannten und geschätzten Veranstaltung. Den Siegern und Platzierten überreichte sie gemeinsam mit der Jury und dem Vorsitzenden der Veteranenfreunde die Pokale. Vorsitzender Engeser bedankte sich bei allen Beteiligten, den Mitgliedern der Jury, den Ausstellern und Besuchern und seinen Mitstreitern vom OMV. Er entschuldigte sich auch, dass die Pommes dieses Mal nicht gereicht haben und auch der Kuchen frühzeitig ausverkauft war – man habe schlicht nicht mit einem derartigen Andrang gerechnet, so Engeser, aber beim nächsten Mal reiche es bestimmt. (spal)