19. Sommerakademie Leutkirch gastiert in Bad Buchau

Streicherkammermusik auf hohem Niveau mit jungen Interpretinnen und Interpreten erwartet die Besucher beim Gastspiel der 19. Sommerakademie Leutkirch am Samstag, 6. August, um 19 Uhr im Goldenen Saal der Schlossklinik Bad Buchau. Hochtalentierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Leutkircher Meisterkursen spielen an diesem Abend solistisch und mit Klavierbegleitung Streicherkammermusik aus verschiedenen Epochen.

Das Akademiekonzert im Hochsommer hat in Bad Buchau schon eine längere Tradition und ein treues Publikum. Die Stadt Bad Buchau ist seit den Anfängen der 2004 gegründeten Meisterkurse alljährlich Veranstalterin eines Akademiekonzerts mit jungen Künstler*innen aus aller Welt, die an der Sommerakademie in Leutkirch teilnehmen.

Die Sommerakademie Leutkirch hat sich in den vergangenen 18 Jahren in der Klassik-Szene einen sehr guten Namen erworben. Um die 40 junge, hochbegabte Instrumentalisten aus aller Welt haben sich in diesem Jahr angemeldet. Was 2004 mit nur wenig mehr als 20 Teilnehmern begonnen hatte, ist nun seit Jahren ein Event, das im Hochsommer das kulturelle Leben in Leutkirch und in der Region bereichert.

Die Teilnehmerkonzerte der Sommerakademie Leutkirch gehören zum Kurskonzept der Meisterkurse. So sollen die weit fortgeschrittenen Musiker aus aller Welt während der zehn Kurstage möglichst oft Gelegenheit bekommen, vor Publikum aufzutreten. Das Programm für die jeweiligen Akademie-Konzerte entsteht gewissermaßen just in time. Die Dozenten entscheiden nach ihren Eindrücken in internen Vorspielen, welche Ihrer Schüler in den Akademie-Konzerten zum Zuge kommen. Jedes Konzert hat auf diese Weise ein jeweils neues Programm.

Karten gibt es bei der Tourist-Information Bad Buchau, Marktplatz 6, in Bad Buchau, unter Telefon 07582 / 80 81 80. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 13 Euro.