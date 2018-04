18 Kinder feiern in Bad Buchau Erstkommunion

Unter dem Motto „Mit Jesus das Brot des Lebens teilen“ haben 18 Kommunionkinder in Bad Buchau zum ersten Mal an den Tisch des Herrn gehen und Jesus Christus im Sakrament der Eucharistie empfangen dürfen. Den feierlichen Gottesdienst in der Stiftskirche St. Cornelius und Cyprianus mit Pfarrer Martin Dörflinger hat die Sing-und Instrumentalgruppe des Cyprianuschors mitgestaltet. Die Stadtkapelle empfing die Kommunionkinder musikalisch vor der Stiftskirche.

Foto: Klaus Weiss