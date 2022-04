17 Kinder empfangen zum ersten Mal die heilige Kommunion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter dem Motto „Christus ist mein guter Hirte“ durften 17 Erstkommunikanten aus der Hand von Pfarrer Martin Dörflinger zum ersten Mal die heilige Kommunion empfangen. Coronabedingt in zwei Gruppen, am Samstag in der Kirche in Kappel und am Sonntag in der Stiftskirche Bad Buchau. In der St. Peter- und Paul-Kirche in Kappel waren am Samstag vier Kinder und am Sonntag in Bad Buchau dreizehn zum Tisch des Herrn gekommen. Musikalisch wurden die feierlichen Gottesdienste von einer kleineren Abordnung des Cyprianuschores mitgestaltet. Pfarrer Dörflinger begleitete seine Lieder selbst an der Gitarre. Bei der abendlichen Dankandacht in der Stiftskirche konnten dann alle Kommunikanten aus Bad Buchau und Kappel dabei sein.