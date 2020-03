1,46 Millionen Euro für 3,6 Prozent Rendite

Mit 1,46 Millionen Euro will sich die Stadt Bad Buchau am regionalen Netzbetreiber Netze BW für zunächst fünf Jahre beteiligen. Dafür hat sich der Gemeinderat am Dienstag einstimmig ausgesprochen. Das Unternehmen, das zum Energiekonzern EnBW gehört, bietet Kommunen in Baden-Württemberg an, noch in diesem Jahr Anteilseigner zu werden. Insgesamt wird Netze BW bis zu 24,9 Prozent der Geschäftsanteile speziell den Städten und Gemeinden anbieten, in denen Netze BW bereits das Strom-, Wasser- und Gasnetz betreibt. Laut dem Unternehmen soll diese Strategie dazu beitragen, die Energiewende vor Ort zu optimieren und infrastrukturelle Herausforderungen besser zu meistern. Zudem betont das regional ausgerichtete Unternehmen, mit dem Veräußerung der Anteile eine „partnerschaftliche Grundhaltung“ gegenüber den Kommunen zu haben.

Bad Buchau kann zwischen 1. April und 30. Juni die Beteiligungen zeichnen und wird dann ab 1. Juli Miteigentümer der Netze BW. Die Kommune wird die Beteiligung allerdings nur mittelbar halten, das heißt die Stadt wird ihre Rechte gemeinsam mit anderen Kommunen über die „Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG“ ausüben und schickt dann einen kommunalen Vertreter in Funktion eines Geschäftsführers in die Beteiligungsgesellschaft, die wiederum bis zu 24,9 Prozent der Anteile an der Netze BW halten wird. Im Gegenzug wird die Beteiligungsgesellschaft für ihre Investition einen festgeschriebene Verzinsung von 3,6 Prozent erhalten. Bad Buchau kann nach fünf Jahren entscheiden, ob die Stadt ihr finanzielles Engagement bei der Netze BW weiterführt, ausbaut oder komplett aufgibt. Die Beteiligungsgesellschaft hat zugleich das Vorschlagsrecht für zwei Aufsichtsratsmitglieder

Bad Buchaus Bürgermeister Peter Diesch hat sich verpflichtet, die Verträge mit der Netze BW sowohl von der Kommunalaufsicht als auch vom Gemeinderat genehmigen zu lassen. „Das Angebot von Netze BW ist durchaus eine interessante Option in Zeiten der Nullverzinsung. Natürlich muss die Liquidität der Gemeinde jederzeit gewährleistet bleiben“, sagte Diesch. Mitglieder des Gemeinderats vergewisserten sich am Dienstag, ob durch die Beteiligung der Stadt-Etat für die kommenden Jahr tangiert werde. Stadtkämmerin Savita Christ sieht keine Probleme und verweist auf eine derzeitigen Kontostand der Stadt von rund sieben Millionen Euro.