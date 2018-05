120 Biker erbitten den Segen für eine unfallfreie Saison

Ein prächtiges Bild hat der Vorplatz der Stiftskirche in Bad Buchau am Samstag bei strahlendem Sonnenschein geboten. Die Motorradfreunde der Narrenzunft Moorochs hatten zur sechsten Motorradsegnung eingeladen und erneut fanden sich mehr als 120 Biker mit ihren Maschinen ein, darunter viele treue Gäste. Von der kleinen Vespa bis zur mächtigen Harley oder Goldwing, vom polierten Straßenflitzer bis zur bulligen Enduro oder gar einigen Quads und Trikes war so ziemlich alles vertreten, was Räder und einen Motor hat.

Pfarrer Martin Dörflinger und Johannes Lutz, der Bruder des verhinderten evangelischen Pfarrers Markus Lutz, nahmen die eigentliche Motorradsegnung oder besser Motorradfahrersegnung vor. Johannes Lutz, selber leidenschaftlicher Motorradfahrer und engagierter Christ bei SRSmotorrad, einem christlichen Verein für Sportler und Sportinteressierte, wählte den Begriff der Blickführung als roten Faden seiner Ansprache an die Motorradfahrer. Ohne unseren Blick auf etwas zu richten, also ein Ziel zu haben, schaffen wir es nicht längere Zeit, auf einem Bein zu stehen, so Lutz. Auch dass die Fahrt meist dorthin geht, wohin sich unsere Blicke richten, zeigte er an praktischen Beispielen auf. Dem einzelnen Baum oder dem einsamen Schlagloch auszuweichen, zu dem der Blick führt, scheint oft unmöglich. Hier leitete er auf eine Stelle in der Bibel über, als Petrus im Boot auf stürmischer See von Jesus gerettet wird. Mit Blick auf Jesus gerichtet, konnte er über das Wasser gehen. Doch als er anfing daran zu zweifeln, drohte er unterzugehen.

Die europäische Notfallnummer 112, die in allgemeinen Notfällen Hilfe bringt, verglich Lutz mit der abgeleiteten himmlische Notfallnummer 5015. Dies ist ein ermutigender Bibelvers – der Notruf Gottes – aus Psalm 50, Vers 15, in dem es heißt, „Wenn du keinen Ausweg mehr siehst, dann rufe mich zu Hilfe.“

Nach den Fürbitten um Gottes schützende Hand bei allen Ausfahrten, vorgetragen durch die Motorradfreunde der Moorochsenzunft, wurde gemeinsam Gottes Segen für die Motorradfahrer erbeten. Beim anschließenden Defilee der Maschinen gab es noch die Einzelsegnung mit Weihwasser, die dankend angenommen wurde und hoffentlich alle Teilnehmer durch eine unfallfreie Saison führt.

Danach fand eine kleine Rundfahrt statt, die ihr gemütliches Ende bei einem Bikertreff am Zunftheim der Moorochsenzunft fand.