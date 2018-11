Eine interessante Buchauswahl zum Thema „100 Jahre Frauenwahlrecht“ haben Veronika Horter und Christiane Quecke in der Gemeindebücherei im Bad Buchauer Evangelschen Gemeindehaus zusammengestellt.

Das Thema ist sehr aktuell und hat die beiden ehrenamtlichen „Bibliothekarinen“ der Gemeindebücherei im Evangelischen Gemeindehaus, Veronika Horter und Christiane Quecke, dazu animiert eine Auswahl an Büchern besonders zu präsentieren. Grund der besonderen Präsentation ist das Jubiläum „100 Jahre Frauenwahlrecht“ und damit verbunden die Emanzipation der Frauen.

In den Romanen von Austen und Brontè zum Beispiel werden die gesellschaftlichen Verhältnisse der Frauen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert aufgegriffen. Von Frauen, Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, die in arrangierten Ehen lebten und außereheliche Liebesbeziehungen eingingen, handeln klassische Büchern wie Fontanes „Effi Briest“, Flauberts „Madame Bovary“ und Tolstois „Anna Karenina“.

Die „Sufffragetten“ konnten Anfang des 20. Jahrhunderts das Wahlrecht für Frauen durchsetzen. Das Wort Suffragette leitet sich von suffrage= Wahlrecht ab, was in zwei Büchern zur Geltung kommt. Eine weitere Buchauswahl zeigt Frauenschicksale zwischen den beiden Weltkriegen und nach dem Zweiten Weltkrieg. Dabei sind Bücher über Frauen, die sich im französischen Widerstand engagierten, Frauen, denen von russischen Soldaten Gewalt angetan wurde, oder die sogenannten Trümmerfrauen im zerbombten Deutschland und später dann Frauen in der DDR. Die Unterdrückung farbiger Frauen in den USA ist auch ein Buchthema, das von Michelle Obama in einem sehr erfolgreichen Buch aufgegriffen wird, und nun auch in deutscher Sprache in der Bücherei zu finden ist. Und die derzeitige MeToo-Debatte ist ebenfalls in einem aktuellen Buch vertreten. Die Autorin Svenja Flaßpöhler bemängelt, dass Frauen im Kampf gegen Sexismus und sexualisierter Gewalt zu stark in der Opferrolle verharren würden. „Die potente Frau“ – so der Titel der Streitschrift – lädt ein zum Entdecken des eigenen Potenzials. In der Bücherei im Evangelischen Gemeindehaus sind rund 4000 Bücher zur Auswahl in den Regalen. Das Angebot wird mit etwa 200 Ausleihungen pro Woche sehr gut angenommen. Auch Dank von einigen Sponsoren sind Horter und Quecke in der Lage immer wieder auf Suche nach neuen Büchern zu gehen und den Lesestoff auf dem Laufenden zu halten.