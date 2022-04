1. Mai im Federseemuseum

Am Tag der Arbeit dreht sich im Federseemuseum alles ums Feuer. Während von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr vorgeführt wird, mit welchen Techniken durch die Jahrtausende Feuer entzündet wurde, werden gleichzeitig besondere Märchen rund ums Feuer erzählt. Die Museumsleitung erklärt dazu: Feuer war schon seit Anbeginn der Menschheit ein zentrales Element. Vom Steinzeit- bis zum heutigen Elektro-Feuerzeug wurde die Herstellung immer weiter optimiert. Gleichzeitig spielt dieses Element in Geschichten und Märchen eine große Rolle. Von Generation zu Generation weitergegeben, wurden sie weiter ausgeschmückt und haben sich teilweise bis in die Gegenwart erhalten.