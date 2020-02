Von Schwäbische Zeitung

In der Nacht zum Mittwoch ist ein Autofahrer in Ravensburg vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Die anschließende Verfolgung endete erst im Bodenseekreis.

Kurz vor ein Uhr fuhr der Fahrer eines Renault Megane mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Meersburger Straße in Ravensburg, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Deswegen wollte eine Streifenbesatzung den Wagen anhalten und den Fahrer kontrollieren. Trotz der Aufforderung der Gesetzeshüter, anzuhalten, flüchtete der 33-Jährige in Richtung Innenstadt.