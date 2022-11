1+1 Mentoren Bad Buchau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

24 Kinder, Mütter, Mentorinnen und Mentoren nahmen am Museumsangebot „Von der Streuobstwiese zum Apfelsaft“ teil. Nach gemeinsamen Singen im Begrüßungskreis erhielten die TeilnehmerInnen viele Informationen über Apfelsorten und den Apfelanbau. Auch auf die Frage, warum die Bäume auf der Streuobstwiese in Pflanzreihen stehen, hatte die Museumsführerin eine Antwort. Die Kinder überlegten, welche Apfelspeisen sie kennen und erfuhren, wie Äpfel gelagert oder haltbar gemacht werden.

Dann ging es an die eigentliche Aufgabe: Äpfel von der Wiese aufsammeln, in Eimern herbeitragen und in einer Wanne waschen, dann in der Apfelmühle zerkleinern und schließlich mit Muskelkraft mit der Presse den Saft herauspressen. Trotz des gelegentlichen Regens war den Kindern das Vergnügen an der Arbeit anzusehen.

Beim abschließenden Picknick in der Rasthütte beim Erlebnisspielplatz verkosteten Große und Kleine den selbst gepressten Apfelsaft.

„1+1 Mentoren“ ist ein ehrenamtliches Patenprojekt und begleitet Kinder im Vorschul- und Grundschulalter bei ihrer Eingliederung. Mehr Informationen über E-Mail an mentorenbadbuchau@web.de.