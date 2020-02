1+1-Mentoren öffnen die Verkleidungskiste

Einmal in eine andere Rolle schlüpfen: 30 Kinder und 20 Erwachsene hatten beim Spiel-Spaß-Sprechen-Nachmittag der 1+1-Mentoren des Ökumenischen Kreises für Integration in Bad Buchau die Möglichkeit, sich zu verwandeln.

Hüte, alte Schuhe, Handtaschen, abgelegte Kleider, Schmuck, große Tücher und Schleier, die ehemalige Gardine – schon konnte es losgehen mit der Maskerade und dem Sich-Ausprobieren in den unterschiedlichsten Rollen. Musikalisch begleitet von Rüdiger Klan und Anatol Lasarew bewegte sich eine bunte Schar aus Männern mit Bärten, Frauen in schicken Kleidern, mutigen Akrobaten, Prinzessin und Pantomime, geheimnisvolle Damen und verwegenen Brillenträgern unter großen Hüten in einer Polonaise durch den Saal des evangelischen Gemeindehauses in Bad Buchau. Einige trauten sich, mit passender Mimik und Gestik über den roten Teppich zu schreiten, andere lächelten sich einfach als feine Dame aus einem der Spiegel zu, manche ließen sich in ihrer neuen Rolle im Rahmen fotografieren. Wie fühlt es sich an, sich als Polizist für das Gute einzusetzen? Wie ist es, als Pantomimin auf die Bühne zu treten und Applaus zu ernten? Der spielerische Wandel der eigenen Identität ermöglichte Kindern und auch Erwachsenen das Einfühlen in andere Denk- und Handlungsweisen. Der vergnügliche Nachmittag endete mit einem gemeinsamen Imbiss und Liedern im Abschlusskreis.