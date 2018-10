Über Gerechtigkeit in Christentum und Judentum

Zur Dritten Arbeitstagung der ehrenamtlichen und stellvertretenden Mitglieder der Widerspruchsausschüsse der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg hat Landesrabbiner Dr. Joel Berger im Bad Buchauer Kurzentrum einen Vortrag gehalten. Sein Thema: „Was uns eint, was uns trennt: Christentum und Judentum“.

Die ehrenamtlichen und stellvertretenden Mitglieder der Widerspruchsausschüsse der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Baden-Württemberg haben in Bad Buchau getagt. Bundesweit entscheiden beim DRV 256 Ausschüsse über die von Versicherten und Arbeitgebern eingelegten Widersprüche. Sie überprüfen strittige Entscheidungen der Verwaltung, zum Beispiel wenn die beantragte Rente oder eine Rehabilitationsleistung abgelehnt wurde.

Neben spannenden Vorträgen zum Thema „Soziale Sicherheit in Europa“, „Arbeit 4.0“ oder „Alterssicherung in der 19. Legislaturperiode“ referierte auch Dr. h. c. Joel Berger. Der Landesrabbiner a. D. des Rabbinats Württemberg ist Dozent an der Universität in Tübingen und wurde 1937 in Budapest geboren. 1963 erlangte er das Rabbiner-Diplom. Nach seiner Emigration in den Westen 1968 war er bis 1980 in verschiedenen deutschen Städten als Rabbiner tätig. Von 1981 bis zu seiner Pensionierung 2002 war Berger als Landesrabbiner für Württemberg tätig.

„Die Lebensgeschichte von Joel Berger ist äußerst beeindruckend. Es freut uns daher besonders, ihn und seine Frau Noemi für unsere Tagung gewinnen zu können“, sagte Elisabeth Benöhr, Direktorin der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg und Leiterin der Arbeitstagung.

In seinem Vortrag „Was uns eint, was uns trennt: Christentum und Judentum“ verdeutlichte Berger Parallelen und Ansätze des Gerechtigkeitsbegriffs im jüdischen Glauben, im christlichen Glauben und unter sozialstaatlichen Aspekten. Im Voraus referierte Charlotte Mayenberger, Heimatforscherin der Stadt Bad Buchau, über die jüdische Geschichte in Bad Buchau. Mayenberger hält nicht nur Vorträge, sondern ist auch Autorin mehrerer Bücher und Artikel, organisiert Führungen zur jüdischen und mittelalterlichen Geschichte in Bad Buchau und verwaltet die jüdische Gedenkstätte.