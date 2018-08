Über 200 Darsteller beleben Bachritterburg

Die ersten Zelte sind errichtet, auf der Bachritterburg Kanzach wird gehämmert und organisiert, Feuerholz gelagert und Stroh für die Lager angeliefert: Denn von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, wird die Bachritterburg in Kanzach Schauplatz eines der größten Living-History-Events. Von Finnland bis Italien, von Frankreich bis Ungarn werden über 200 Teilnehmern aus mehr als zwölf 12 Ländern – und zwar die Elite der Mittelalterdarsteller Europas – bei diesem internationalen Treffen die Burg beleben und dabei die Gelegenheit bieten, fernab von jeglichem Klamauk einen außergewöhnlich lebensechten Einblick in die Zeit des Rittertums im 12. bis 14. Jahrhundert zu bekommen.

Im großen Feldlager vor den Palisaden und in den Gebäuden der Burg treffen unterschiedliche Epochen, das Hoch- und das Spätmittelalter, zusammen. Die Darsteller bewegen sich in der konkreten Zeitstellung von zirka 1200 bis 1400. Mit dabei sind Handwerker, Knechte, Händler, aber auch Bürger, Adel und bewaffnete Krieger der Oberschicht. Die fremden Sprachen und die unterschiedlichen Moden verwandeln die Burg in einen Schmelztiegel der Kulturen.

Handwerkskunst des Mittelalters

Mit einem großen Spektrum an authentischer Handwerkskunst wie Keramik, Buntmetall und Leder oder beim Durchschlendern durch die Lager und die Burganlage soll die bewegende Welt des Mittelalters lebendig werden. Bei täglichen Führungen durch die chronologisch angeordneten Lager, bei Gesprächen mit Darstellern und vielfältigen Handwerksvorführungen ergibt sich für die Besucher die Chance auf intensive Einblicke und Erlebnisse.

Für Gäste und Teilnehmer gleichermaßen finden bereits am Freitag Vorträge zu kulturhistorischen Themen statt. Am Freitagnachmittag beginnt das Turnier der Fußknechte; am Samstag die Turnierkämpfe von Rittern und Fußvolk, Mann gegen Mann, die am Sonntag um 15 Uhr im Angriff auf den Turm und der Schlacht gipfeln.

Besucher werden gebeten, die Veranstaltung in der Kleidung des 21. Jahrhunderts zu besuchen, da die Darsteller bestrebt sind, ein möglichst stimmiges Bild des 13. und 14. Jahrhunderts zu gewährleisten. Die Burgschänke und der Förderverein bietet Speisen und Getränke an.