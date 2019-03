Österliches und mehr beim „Topf & Ei“-Markt

Am Samstag, 30. März, veranstaltet der Förderverein der Federsee-Grundschule Alleshausen in der Federseehalle in Alleshausen seinen 17. „Topf & Ei“-Ostermarkt. Von 14 bis 17 Uhr werden Deko, Frühlings- und Ostergestecke angeboten. In der Schulturnhalle findet ein Flohmarkt statt. Gegen einen Beitrag von 5 Euro pro Tisch können bei Melanie Schmid Telefon 07582/933238 (mschmid3@gmx.net) Verkaufstische reserviert werden. Der Erlös kommt den Grundschülern in Form von Schulfruchtprogramm, Pausenkiste, unterrichtsbegleitender Förderung, Unterstützung kultureller Veranstaltungen und mehr zugute.