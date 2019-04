Ölspur zieht sich über zwei Kilometer

Eine rund zwei Kilometer lange Ölspur hat am Fretagabend den Einsatz der Feuerwehren Bad Buchau und Kanzach notwendig gemacht. Zwischen Kanzach und Marbach hatte ein Fahrzeug reichlich Öl verloren.

. Von der Abzweigung von Ertingen kommend bis fast nach Kanzach war die Ölspur zu sehen und bei nasser Fahrbahn nicht ganz ungefährlich. Zunächst wurde wegen der ungenauen Ortsangabe die Feuerwehr Herbertingen alarmiert die aber dann den Einsatz an die Kollegen nach Bad Buchau zurückgab, da dieser nicht mehr in deren Einsatzgebiet lag. Mit vier Fahrzeugen der Bad Buchauer und einem der Kanzacher Feuerwehr musste die Ölspur von rund 20 Einsatzkräften abgebunden werden, was zeitaufwändig war, zumal erheblicher Berufsverkehr besondere Vorsicht bei den Einsatzkräften notwendig machte.

Der Verursacher konnte vorerst noch nicht ausfindig gemacht werden.