Öffnungszeiten werden verlängert

Die Adelindis-Therme verlängert wieder ihre Öffnungszeiten. Ab Freitag, 1. April, hat die Thermenlandschaft täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Die Saunalandschaft ist für die Gäste täglich von 13 bis 21 Uhr geöffnet. Aktuell gilt die gesetzliche 3G-Regel. Das bedeutet, dass ausschließlich Geimpfte, Genesene sowie Getestete Besucher die Wasser- und Saunalandschaft besuchen dürfen. Ein Test kann vor Ort im „Testzentrum am Federsee“ (Bad Buchau, Am Kurpark 1) vorgenommen werden. Das Bistro in der Therme mit dem gastronomischen Angebot steht den Gästen täglich von 11 bis 20 Uhr zur Verfügung.

Außerdem gibt es positive Nachrichten im Zusammenhang mit den Modernisierungsarbeiten rund um die beiden Außenbecken der Therme. Die Arbeiten am ersten Becken sind abgeschlossen, sodass das neue Edelstahlbecken von den Gästen bereits wieder genutzt werden kann. Das zweite Außenbecken soll voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni wieder einsatzbereit sein. Darüber hinaus werden die Grünanlagen neu angelegt, deswegen sind im Außenbereich nach wie vor Bau- und Baggerarbeiten notwendig.

Aus diesem Grund erhalten alle Besucher weiterhin drei Euro Rabatt auf die regulären Eintrittskarten. Das Sportbecken, das erste Außenbecken, alle Innenbecken und die Saunalandschaft sind geöffnet.