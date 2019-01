Worin Attenweiler 2019 investiert

Attenweiler schließt das vergangene Jahr 2018 offenbar besser ab als erwartet. Für 2019 stellt die Gemeinde nun erstmals auf die neue Haushaltsführung Doppik um und will erneut kräftig investieren. Doch die Rücklagen der Gemeinde schwinden langsam. Bürgermeisterin Monika Brobeil mahnt daher bereits an, die Ausgaben auf das „Notwendige“ zu beschränken.

Von „beachtlichen Zahlen“ sprach Brobeil in der Gemeinderatssitzung. Rund 4,4 Millionen Euro will die Gemeinde 2019 aufwenden. Zahlreiche Investitionen stehen an: Vor allem der Ausbau des Breitbandnetzes in der Gesamtgemeinde wird laut Plan im Haushalt mit rund 1,5 Millionen Euro zu Buche schlagen.

Hinzu kommen die Kosten für die Erschließung der Baugebiete im Häldele 3 und Unterer Weiher 2, sowie für den Anbau und die Sanierung des Kindergartens in Rupertshofen. Aber auch mehrere Anschaffungen stehen auf der Investitionsliste: die Feuerwehren sollen mit digitalen Funkgeräten und einer Wärmebildkamera ausgestattet werden zum Preis von insgesamt 29 000 Euro, das Rathaus erhält eine neue Serveranlage (10 000 Euro) und die Gemeinde will in den kommenden Jahren Teile der Straßenbeleuchtung energetisch sanieren.

Nach bisherigen Planungen gelingt es der Gemeinde das Jahr mit leichten Plus von 220 Euro abzuschließen. Die Summe hat jedoch vor allem eine symbolische Bedeutung – schließlich schreibt das neue Haushaltsrecht vor, dass die Gemeinde kein negatives Jahresergebnis vorlegen darf. Um den Haushalt auszugleichen hat Attenweiler bislang allerdings geplant, rund 1,5 Millionen aus den liquiden Eigenmitteln, sprich den Rücklagen, zu entnehmen. Zudem wird 2019 voraussichtlich ein Darlehen in Höhe von 260 000 Euro benötigt.

Baugebiete bringen Einnahmen

Noch sei zudem unklar, wie das endgültige Ergebnis für 2018 ausfalle. „Es zeichnet sich ab, dass es besser wird als erwartet“, sagt Brobeil. Für die Erschließung der Baugebiete im Häldele und Unterer Weiher dürften dann im Folgejahr nochmals größere Summen auf die Gemeindekasse zukommen. Brobeil kalkuliert hierbei bereits mit einem weiteren Darlehen in Höhe von 2,6 Millionen Euro. „Das ist zunächst natürlich eine Riesenzahl“, sagt sie. Zugleich aber sei sie „beruhigt“, schließlich dürften der Verkauf der Baugebiete auch wieder reichlich Geld in die kommunale Kasse spülen.