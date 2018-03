Vorstände bestätigt, Minus in der Kasse

Die Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes Attenweiler, Aßmannshardt, Alberweiler hat im Gasthaus Krone in Attenweiler stattgefunden. Finanziell war das Jahr durchwachsen: Erstmalig schloss der Ortsverband das Jahr mit einem Minus ab, was nicht nur am momentan niedrigen Zinsniveau, sondern laut Vorsitzender Klaus Lott, in erster Linie an der Nutzungserhöhung einer Lokalität lag. Bei den nachfolgenden Wahlen wurde die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: Neben Vorsitzenden Klaus Lott, wurden auch Gebhard Dreher, stellvertretender Vorsitzender und Helmut Stebner als Kassierer wiedergewählt. Neu in den Vorstand gewählt wurde Gabriele Lott als Schriftführerin. In den Ausschuss wurden neben den drei bestätigten Mitgliedern Theo Hagel, Elisabeth Hasel und Klaus Zaniuk drei neue Ausschussmitglieder gewählt: Susanne Gerster, Christine Traub und Hans Zaune. Aus Anlass des 70-jährigen Bestehens ist in diesem Jahr im Dezember eine besondere Nikolaus-Adventsfeier geplant.