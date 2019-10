Vorfahrt missachtet – Mehrere Verletzte

Mehrere verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montag auf der B 312. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 19.30 Uhr fuhr ein 72-Jähriger mit seinem Audi von Stafflangen in Richtung B 312. Er überquerte die Straße und wollte in Richtung Attenweiler weiter fahren. Auf der B 312 kam von rechts eine 27-Jährige. Die Fahrerin des Kia hatte Vorfahrt. Das übersah der Audi-Fahrer. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den Aufprall schleuderte der Audi gegen den Mazda eines 20-Jährigen. Der hatte aufgrund des Verkehrs warten müssen. Bei dem Unfall erlitt der 72-Jährige schwere Verletzungen. Die 27-Jährige und ihre 26-jährige Beifahrerin sowie der Mazda Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle in umliegende Krankenhäuser. Die drei Autos waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15 000 Euro.