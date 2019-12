Die Luise-Bronner-Realschule in Heilbronn ist per Gemeinderatsbeschluss seit 2018 nach einer ungewöhnlichen Tochter der Stadt benannt – Luise Bronner, geboren als Luise Heilbronner in Heilbronn. Sie benannte sich in den USA in Bronner um. Die in Attenweiler lebende Künstlerin Marlis Glaser hat nun ein Bild dieser Frau gemalt. Es wurde vom früheren Ehinger Zeitungsverleger Veit Feger der Schule gestiftet, mit der Maßgabe, es an einem schönen, gut sichtbaren Platz im Gebäude zu präsentieren.

Im Dezember wurde das Bild nun im feierlichen Rahmen eines Schulfests übergeben. Obwohl Luise Bronner vor den Nationalsozialisten fliehen musste, obwohl ihre Eltern im NS-Reich ermordet wurden, nahm sie ab Ende der 1950er-Jahre wieder Kontakt zu ihrer Heimatstadt auf und stiftete später sogar Geld für schulische Zwecke. Zu den Ehrengästen der Übergabefeier gehörte die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Heilbronn, die 78-jährige Avital Toren.

Im Sommer 2019 übergab Veit Feger ein von ihm gestiftetes, von Marlis Glaser gemaltes Porträt des einstigen Riedlinger Bürgermeisters Ludwig Walz der Stadt Riedlingen. Bürgermeister und Gemeinderat stimmten der Aufhängung im Sitzungssaal des Rathauses zu. Ludwig Walz wurde 1974 für seine Hilfe für verfolgte jüdische Menschen - vor allem in der nahen Gemeinde Buttenhausen – von der israelischen Gedenkstätte „Yad Vashem“ zum „Gerechten unter den Völkern“ erklärt.

Ebenfalls zu einer „Gerechten unter den Völkern“ ernannt wurde die Helferin vieler verfolgter jüdischer Menschen im Dritten Reich, Gertrud Luckner, Ehrenbürgerin von Freiburg. Auch von ihr malte Marlis Glase im Auftrag von Veit Feger ein Porträt. Dieses Porträt wurde im November der Gertrud-Luckner-Gewerbeschule Freiburg zur Aufhängung im Schulbereich übergeben. Zuvor erhielt eine Schule in Calw ein Porträt des NS-Terror-Opfers Erna Brehm, gemalt von Marlis Glaser, gestiftet von Veit Feger. Die Schule wurde am Tag der Bildübergabe laut Beschluss des Gemeinderats in „Erna-Brehm-Schule“ umbenannt.